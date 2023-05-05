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    В Петербурге задержали иностранца, который обменивался с девочкой-подростком интимными фото

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с полицией Петродворцового района задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в педофилии.

    В правоохранительные органы Петербурга родители 10-летней жертвы обратились в январе этого года после того, как нашли шокирующую переписку в мессенджере ребенка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая. Девочка с марта по июль прошлого года переписывалась с незнакомцем, который просил у нее интимные фото и в ответ присылал ей свои.

    Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

    Оперативники задержали подозреваемого — 22-летнего гражданина Узбекистана в поселке Зимитицы Волосовского района области.

    Мужчина помещен в камеру.

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    Комментарии 3

    Гость05 Мая 2023 в 10:05
    Вместо калыма Колыма
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