В Петербурге задержали иностранца, который обменивался с девочкой-подростком интимными фото

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с полицией Петродворцового района задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в педофилии.
В правоохранительные органы Петербурга родители 10-летней жертвы обратились в январе этого года после того, как нашли шокирующую переписку в мессенджере ребенка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая. Девочка с марта по июль прошлого года переписывалась с незнакомцем, который просил у нее интимные фото и в ответ присылал ей свои.
Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Оперативники задержали подозреваемого — 22-летнего гражданина Узбекистана в поселке Зимитицы Волосовского района области.
Мужчина помещен в камеру.