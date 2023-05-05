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    Фанаты «Зенита» прокомментировали слухи о праздновании чемпионства на стадионе «Петровский» после матча со «Спартаком»

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    Фанаты футбольного клуба «Зенит» заявили, что им не удалось реализовать идею по просмотру матча против «Спартака» на «Петровском» с последующим празднованием возможного чемпионства.

    «Сегодня СМИ неожиданно для нас начали тиражировать новость о том, что «Зенит» устраивает просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском», после чего мы стали получать многочисленные вопросы о том, как туда попасть. И мы действительно запрашивали возможность проведения такого просмотра и обсуждали приезд команды в случае завоевания второй звезды!» — отметили поклонники сине-бело-голубых в телеграм-канале «Ландскрона».

    Однако, похоже, получить разрешение на это не удалось. По их словам, «в это непростое время данная локация небезопасна для подобных массовых мероприятий». «Единственное место, где вы сможете быть действительно в безопасности и чувствовать себя комфортно, это «Газпром-Арена». Нет FanID — сиди дома и не «звезди». Бронируйте бары, дачи и крутите антенны на своих телевизорах», — подчеркнули фанаты «Зенита».

    Напомним, что фанаты большинства российских клубов выступили против Fan ID. Они принципиально отказались оформлять паспорт болельщика, без которого теперь невозможно посетить матчи Российской премьер-лиги.

    Футбольный клуб «Зенит» лидирует в чемпионате с 11-очковым отрывом от идущего вторым «Ростова». Следующий матч петербургский клуб проведет 7 мая на «Газпром Арене» против московского «Спартака». При определенных турнирных раскладах «Зенит» может получить десятый чемпионский титул в своей истории, что даёт право нанести вторую звезду на эмблему.

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