Фанаты «Зенита» прокомментировали слухи о праздновании чемпионства на стадионе «Петровский» после матча со «Спартаком»

Фанаты футбольного клуба «Зенит» заявили, что им не удалось реализовать идею по просмотру матча против «Спартака» на «Петровском» с последующим празднованием возможного чемпионства.



«Сегодня СМИ неожиданно для нас начали тиражировать новость о том, что «Зенит» устраивает просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском», после чего мы стали получать многочисленные вопросы о том, как туда попасть. И мы действительно запрашивали возможность проведения такого просмотра и обсуждали приезд команды в случае завоевания второй звезды!» — отметили поклонники сине-бело-голубых в телеграм-канале «Ландскрона».

