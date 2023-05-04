В Москве полыхает административное здание. Перекрыта улица

В районе Царицыно в Москве произошел крупный пожар. Как в четверг, 4 мая, сообщает MSK1.RU со ссылкой на МЧС, горит двухэтажное административное здание на Ереванской улице.



«Заявка поступила по адресу Ереванская улица, 17, строение 1, там происходит загорание административного здания. На месте работают специалисты», — рассказали изданию в ведомстве.



По данным MSK1.RU со ссылкой на жителей района, на место приехали пять пожарных машин и еще три скорой помощи, но людей внутри горящего здания быть не должно. Из-за пожара на Ереванской улице полностью перекрыли движение.