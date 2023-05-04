В Москве полыхает административное здание. Перекрыта улица

В районе Царицыно в Москве произошел крупный пожар. Как в четверг, 4 мая, сообщает MSK1.RU со ссылкой на МЧС, горит двухэтажное административное здание на Ереванской улице.
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По данным MSK1.RU со ссылкой на жителей района, на место приехали пять пожарных машин и еще три скорой помощи, но людей внутри горящего здания быть не должно. Из-за пожара на Ереванской улице полностью перекрыли движение.
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ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, люди вышли из здания до прибытия пожарных. В административном здании также находятся магазин и автосервис.
Как сообщает МЧС, к тушению привлечено 97 человек и 24 единицы техники.