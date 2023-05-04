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    Посольство РФ в Анкаре: Украинский депутат напал на секретаря делегации России

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    В Турции на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) член украинской делегации напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Об этом 4 мая сообщает ТАСС.

    По данным агентства, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходило мероприятие.

    Посольство России в Анкаре прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале.

    «Во время телеэфира Ольги Тимофеевой по итогам мероприятия украинские представители вновь попытались устроить провокацию. В итоге на члена российской делегации, попытавшегося воспрепятствовать этому, было совершено нападение.», — рассказали дипломаты.

    Сейчас пострадавший член делегации находится в больнице, где проводится необходимое обследование.

    «Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении российского посольства.

    До этого инцидента, как сказано в сообщении диппредставительства, члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на заседании.

    «Попытка срыва на заседании спикеров не удалась. Председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала. После чего выступление главы нашей делегации Ольги Тимофеевой было продолжено», — уточнили дипломаты.

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