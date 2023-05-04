Баранина всех обогнала. Мясо в России подорожало в преддверии сезона шашлыков

Инфляция в России за период с 25 апреля до 2 мая ускорилась до 0,19% после 0,1% неделей ранее. Это следует из опубликованных 4 мая данных Росстата. На фоне сезона шашлыков выросли цены на мясо, а также резко подорожали телефоны и автомобили.



Перед майскими праздниками выросли цены на все виды мяса, больше всего — на баранину. Она подорожала на 2,1% за неделю, это продукт достаточно нишевый. Сэкономили россияне, выбравшие для шашлыков говядину. Она за указанный период подорожала лишь на 0,18%. Цены на свинину выросли на 0,23%, на курицу охлажденную и замороженную — на 0,8%.