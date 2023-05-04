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    Баранина всех обогнала. Мясо в России подорожало в преддверии сезона шашлыков

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    Инфляция в России за период с 25 апреля до 2 мая ускорилась до 0,19% после 0,1% неделей ранее. Это следует из опубликованных 4 мая данных Росстата. На фоне сезона шашлыков выросли цены на мясо, а также резко подорожали телефоны и автомобили.

    Перед майскими праздниками выросли цены на все виды мяса, больше всего — на баранину. Она подорожала на 2,1% за неделю, это продукт достаточно нишевый. Сэкономили россияне, выбравшие для шашлыков говядину. Она за указанный период подорожала лишь на 0,18%. Цены на свинину выросли на 0,23%, на курицу охлажденную и замороженную — на 0,8%.

    При этом с начала года баранина подорожала уже почти на 4%, говядина — на 1,2%, а свинина — на 0,8%, что кажется незначительным ростом на горизонте пяти месяцев. Курица же, наоборот, подешевела — на 2,7%.

    Пока мясо подорожало, овощи, без которых не обойдется шашлычный стол, продолжили дешеветь. Цены на огурцы снизились на 8%, помидоры подешевели на 4,4%. В то же время еще один стратегически важный продукт для майских застолий — репчатый лук — подрос на 10,5%. Но самый большой рост продемонстрировала капуста — кочаны подорожали на 14,5%.

    Среди непродовольственных товаров резко дернулись вверх цены на смартфоны (+2,6%) и отечественные автомобили (+1,3%). Среди услуг на 1,9% подорожало пребывание в домах отдыха и пансионатах.

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