Не выдержал унижений. В сочинской школе подросток ударил ножом одноклассника

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства школьного конфликта, в результате которого мальчик получил колото-резаные раны.



В острую фазу разногласия одноклассников перешли накануне в учебном кабинете, сообщает прокуратура региона. По предварительным данным ведомства, 14-летний подросток, не выдержав унизительных слов, которых наслушался ранее, ударил обидчика в предплечье раскладным ножом. Судя по релизу ведомства, несколько раз.

Первую помощь оказали в медкабинете, в школу вызывали скорую и полицию. По информации 93.RU, пострадавший не смог вспомнить каких-либо ссор с ранившим его одноклассником.