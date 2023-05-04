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    Не выдержал унижений. В сочинской школе подросток ударил ножом одноклассника

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства школьного конфликта, в результате которого мальчик получил колото-резаные раны.

    В острую фазу разногласия одноклассников перешли накануне в учебном кабинете, сообщает прокуратура региона. По предварительным данным ведомства, 14-летний подросток, не выдержав унизительных слов, которых наслушался ранее, ударил обидчика в предплечье раскладным ножом. Судя по релизу ведомства, несколько раз.

    Первую помощь оказали в медкабинете, в школу вызывали скорую и полицию. По информации 93.RU, пострадавший не смог вспомнить каких-либо ссор с ранившим его одноклассником.

    В прокуратуре уточняют, что семья несовершеннолетнего на профилактических учётах не состоит. Следственный комитет начал проверку. Среди прочего назначена экспертиза, чтобы установить тяжесть вреда.

    Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет.

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