Land Cruiser разворотил себе «лицо» о манипулятор на Ропшинском шоссе

Серьезная авария с участием внедорожника и небольшого грузовика произошла днем 4 мая в Ломоносовском районе Ленобласти. Дорогу на время пришлось перекрывать.
В 15:32 спасателям поступила информация о ДТП в поселке Новая Ропша, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария случилась на Ропшинском шоссе. Столкнулись внедорожник Land Cruiser и манипулятор Mitsubishi Fuso. На кадрах с места ДТП видно, что «Ленд Крузер» от удара вылетел с дороги, у него сильно повреждена передняя часть со стороны водителя.
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего, сообщают в МЧС. Со слов очевидцев, достали водителя внедорожника — он жив, но пострадал. «Сижу в Костюшко, его только что привезли по скорой. Жив, уснул за рулём, запаха алкоголя нет. Пострадал сильно», — пишет участник «ДТП и ЧП» Александр о водителе «Ленд Крузера».
Информация о произошедшем уточняется. По словам автомобилистов, из-за аварии Ропшинское шоссе перекрывали на некоторое время. Сейчас движение открыто, но все еще затруднено.