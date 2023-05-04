Планировал жизнь в России. Француз протаранил шлагбаум на границе Польши

36-летний француз на Citroen протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию. Об этом 4 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Варминско-Мазурского отдела польской пограничной стражи Мирославу Александрович.
Речь идёт о пункте пропуска в Гжехотках, что недалеко от Калининградской области. Сотрудники пограничной стражи не пропустили его, так как он не имел при себе необходимых документов.
Иностранец выехал в обратном направлении, но вскоре снова там появился. Решив не останавливаться для пограничной проверки, он ускорился и протаранил шлагбаум. Он остановился лишь тогда, когда увидел, как пограничники разворачивают на его пути полосу с шипами.
Впоследствии француза задержали и допросили. Он пояснил, что собирался в РФ, так как там «планировал свою дальнейшую жизнь». За попытку незаконного силового пересечения государственной границы его оштрафовали на тысячу злотых, что равно примерно 240 долларам. В его автомобиле нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел разрешения, ввозя их в Польшу. За это он также получил штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов).
После оплаты обоих штрафов мужчину отпустили.