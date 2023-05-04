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    Над Царским Селом поднимут дирижабль. Воздушный шар, аэроплан и ракеты — на подходе

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    В ГМЗ «Царское Село» рассказали о новом проекте, который проведут в июле совместно с Благотворительным фондом содействия музею и Высшей школой экономики. Он называется «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции».

    Фестиваль пройдет в июле — августе, самой заметной его частью станет запуск в небо над Ратной палатой дирижабля и проведение исторической реконструкции. Они посвящены историческим событиям.

    «20 августа 1912 года военный дирижабль «Ястреб» установил в небе Царского Села мировой рекорд высоты полета этого вида воздушных судов — 1800 метров, что было засвидетельствовано Международной воздухоплавательной федерацией, — рассказывают в музее. — А в июле 1913 года этот же дирижабль принял участие в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе».

    Также на фестивале будет и познавательная программа: кинопоказы под открытым небом и тематические лекции, мастер-классы по созданию фантастических летательных аппаратов, выставка об отечественном воздухоплавании начала ХХ века. Встречи будут проходить у Ратной палаты по пятницам и субботам.

    Запланированы и мероприятия для детей — конструирование моделей летательных аппаратов (аэропланы, дирижабли, ракеты, воздушные шары), изготовление открыток в традиционных техниках разных регионов России и карнавальное шествие в самодельных костюмах.

    О проекте можно прочитать подробнее в группе во «ВКонтакте».

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    ДирижабльРеконструкцияЦарское село
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