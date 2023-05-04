Над Царским Селом поднимут дирижабль. Воздушный шар, аэроплан и ракеты — на подходе

В ГМЗ «Царское Село» рассказали о новом проекте, который проведут в июле совместно с Благотворительным фондом содействия музею и Высшей школой экономики. Он называется «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции».



Фестиваль пройдет в июле — августе, самой заметной его частью станет запуск в небо над Ратной палатой дирижабля и проведение исторической реконструкции. Они посвящены историческим событиям.



«20 августа 1912 года военный дирижабль «Ястреб» установил в небе Царского Села мировой рекорд высоты полета этого вида воздушных судов — 1800 метров, что было засвидетельствовано Международной воздухоплавательной федерацией, — рассказывают в музее. — А в июле 1913 года этот же дирижабль принял участие в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе».

