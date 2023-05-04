Границу Петербурга и Ленобласти уточнили. Каждый регион передаст другому кусочек

Депутаты Заксобрания Ленобласти проголосовали за принятие соглашения об уточнении границ региона с Петербургом. О подробностях 4 мая сообщает 47news.
По данным издания, Петербург передает Ленобласти 64,1 га, а она ему — 54,4 га. Об этих землях говорили еще в 2019 году, но выяснилось, что при обсуждении в рабочих группах появилось множество пересечений земельных участков — в пользу как города, так и области. Нужно было решать, к какому региону перейдет каждый участок, и завершили это только к текущему году. В апреле соглашение утвердили в Петербурге.
В дальнейшем будет заключен контракт на внесение сведений об общей границе в ЕГРН — это станет «точкой невозврата», потому что после этого подписывать соглашения об уточнении границ станет нельзя. Изменить границу можно будет только через процедуру, для которой требуется проведение референдума.
В 2019 году речь шла в том числе об участке, на котором расположена часть взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково.