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    На стройке в Шушарах обломилась стрела башенного крана

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В Шушарах на стройке жилого дома напротив 67 километра КАД на Школьной улице обломилась стрела башенного крана. В пресс-службе группы «Эталон», застройщика проекта, 4 мая прокомментировали, что повреждение было выявлено в ходе проверки крана перед началом рабочей смены. В результате никто не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе пояснили, что в соответствии с требованиями промышленной безопасности, ежедневно перед началом рабочей смены проводятся грузовые испытания контрольным грузом для выявления возможных неисправностей.

    «При проведении данных испытаний на строительной площадке было выявлено повреждение стрелы башенного крана. Производится демонтаж стрелы с последующей заменой», - рассказали в группе.

    Застройщик подчеркнул, что строительная площадка работает в штатном режиме.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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