«Газпром нефть» вошла в тройку самых привлекательных для работы компаний среди 600 крупнейших работодателей

«Газпром нефть» заняла второе место в рейтинге лучших работодателей страны среди 600 крупнейших по численности персонала компаний страны.
Самые привлекательные для работы компании определяли с помощью народного голосования, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Оценивались узнаваемость HR-бренда и желание опрошенных работать в компании.
Исследование организовано президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с кадровым агентством ANCOR. Работодателей оценивали в 16 номинациях. Победители стали лауреатами первой национальной HR-премии «Талантист».
Ранее «Газпром нефть» также была признана лучшим работодателем в нефтяной отрасли по результатам голосования на сервисе HeadHunter. Помимо этого компания является лучшим работодателем для начала карьеры студентов и выпускников вузов, согласно рейтингу FutureToday.