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    Энергетический Петербург

    «Газпром нефть» вошла в тройку самых привлекательных для работы компаний среди 600 крупнейших работодателей

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    «Газпром нефть» заняла второе место в рейтинге лучших работодателей страны среди 600 крупнейших по численности персонала компаний страны.

    Самые привлекательные для работы компании определяли с помощью народного голосования, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Оценивались узнаваемость HR-бренда и желание опрошенных работать в компании.

    Исследование организовано президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с кадровым агентством ANCOR. Работодателей оценивали в 16 номинациях. Победители стали лауреатами первой национальной HR-премии «Талантист».

    Ранее «Газпром нефть» также была признана лучшим работодателем в нефтяной отрасли по результатам голосования на сервисе HeadHunter. Помимо этого компания является лучшим работодателем для начала карьеры студентов и выпускников вузов, согласно рейтингу FutureToday.

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