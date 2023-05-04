В Неву выпустили 2,5 тысячи мальков атлантического лосося — они вырастут и вернутся сюда на нерест

Более 2,5 тысяч молодых особей атлантического лосося, выращенных на Невском рыбоводном заводе, выпустили в Неву. Как уточнили в холдинге Setl Group, поддержавшем экологическую акцию, атлантический лосось регулярно заходит из Балтийского моря в Неву, Нарву и Лугу, чтобы оставить потомство. После нереста рыба отправляется обратно в Атлантику.
Нерестилища ценной рыбы сосредоточены на участке Невы от деревни Пороги до Шлиссельбурга. В начале 20 века в деревне Островки организовали сбор и инкубацию икры, затем основали Невский рыбоводный завод. Здесь сначала отлавливают производителей икры, потому вручную выращивают в инкубаторе мальков до веса около 11–12 кг и выпускают их в Неву. На выращивание «подростков» до нужных размеров уходит около полутора лет.
Молодую рыбу, выросшую в специальных бассейнах, доставляют к Неве в цистернах с водой и кислородом и выпускают в реку по гофрированным трубам. А через 3–5 лет подросший молодняк вернется из Атлантики в Неву, чтобы оставить потомство.
За последние два года в рамках экологических акций представители застройщика выпустили более 25 тысяч особей лосося, щуки и судака.