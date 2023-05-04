В Россию пришли восемь зарубежных брендов

В первом квартале на российском рынке появились восемь новых иностранных брендов, сообщает 4 мая «Коммерсантъ». В основном это марки, которые работают в среднем ценовом сегменте: турецкие Madam Coco, NetWork, Loft Jeans, Club и AC&Co, французский JACADI, который специализируется на одежде для детей, и польский PitBull West Coast. Более того, французский и польский игроки уже пробовали выйти на российский рынок до 2022 года. Восьмой бренд — белорусский продавец товаров для дома и мебели Swed House, на которого рассчитывали как на заменителя ушедшей IKEA.



Аналитики рынка объясняют возобновившуюся активность зарубежных брендов тем, что процесс расторжения договоров торговых центров с западными игроками, решившими уйти из России, завершается, и высвобождаются торговые площади.

Кроме того, стимулировать процесс может и снижение ставки аренды: по данным консалтинговой компании в сфере недвижимости CORE.XP, за первый квартал 2023 года ставка аренды в московских торговых центрах снизилась на 5 % , до 71,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

