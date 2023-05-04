10-летнему петербуржцу экстренно требуется операция на сердце. У родителей нет средств для её оплаты

Матвей родился со сложным пороком сердца. Позади годы лечения, операции, реабилитации. На сегодняшний день состояние ребёнка очень беспокоит врачей — левый желудочек сильно изнашивается и растёт в размерах, что во много раз увеличивает риск внезапной смерти. Матвею срочно нужна операция. Но случай сложный, а лечение стоит огромных денег.

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Матвей Осецкий, 10 лет, Санкт-Петербург.

Врождённый порок сердца.

Требуется операция на сердце. Стоимость 4 217 850 рублей. Не хватает 2 198 046 руб.



Матвей — дружелюбный, общительный и чуткий мальчик. У него большое сердце. К сожалению, не только в переносном смысле, но и в буквальном — из-за врождённого порока сердце мальчика увеличено.

Первую операцию малышу провели уже на седьмые сутки после рождения — в Детской городской больнице № 1 Петербурга. Но возникли осложнения, из-за которых в течение следующих двух суток врачи не зашивали грудину.



В реанимации Матвей провёл ещё два долгих месяца, а затем последовали годы реабилитаций, бесконечные госпитализации и множество наркозов. Всё это время мальчик то и дело болел, из-за чего ему приходилось регулярно принимать антибиотики, ещё больше снижающие иммунитет.

Сейчас Матвею 10 лет. И даже обычная прогулка даётся ему с большим трудом. Кардиолога беспокоит состояние ребёнка: левый желудочек сердца сильно увеличен и всё сильнее изнашивается, что во много раз увеличивает риск внезапной смерти. Матвея может спасти только пластика или протезирование аортального клапана, причём провести операцию нужно немедленно, иначе может быть поздно.



Единственный врач, согласившийся провести Матвею такую операцию, работает в Италии. Он уже ждёт мальчика в клинике. Доктор готов скорректировать работу сердечка и остановить процесс разрушения левого желудочка. Но стоимость спасительной операции колоссальная — 4 217 850 рублей . Сумма для семьи Матвея неподъёмная.

Родители мальчика обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрана почти половина необходимой суммы.



«Сумма очень большая. Но в наших силах помочь мальчику победить тяжёлую болезнь. Даже 100, 50 или 10 рублей могут помочь. От этой операции зависит жизнь Матвея», — сказали в фонде.

