    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, зап

    767мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.31eur87.58

    Реактивы — тоннами. Полиция нашла нарколабораторию в Ленобласти и склад в Петербурге

    2265
    1 комментарий

    Полицейские выявили лабораторию по производству наркотиков в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 4 мая сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    МВД России

    Частный дом, где изготавливали запретное, располагался в посёлке Малышево. Там нашли более 250 кг вещества в виде порошка и жидкости, шесть ведер с 32 кг готовой «синтетики», 900 литров прекурсоров и различное оборудование. Около 7,5 тысяч литров химических реактивов обнаружили в одном из гаражей на Лесопарковой улице Петербурга и в частном доме на Счастливой улице в Клеверном в Ленобласти.

    Задержаны предполагаемые организатор производства, двое химиков, ещё двое мужчин, занимавшихся сбытом наркотиков, координатор, кладовщик, фасовщик и пара закладчиков.

    Во время обысков по местам проживания задержанных в их автомобилях нашли 39 кг порошкообразного вещества. Исследование двух случайно выбранных пакетов показало, что в изъятом — несколько видов наркотиков.

    Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Всем десяти фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close