Реактивы — тоннами. Полиция нашла нарколабораторию в Ленобласти и склад в Петербурге

Полицейские выявили лабораторию по производству наркотиков в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 4 мая сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Частный дом, где изготавливали запретное, располагался в посёлке Малышево. Там нашли более 250 кг вещества в виде порошка и жидкости, шесть ведер с 32 кг готовой «синтетики», 900 литров прекурсоров и различное оборудование. Около 7,5 тысяч литров химических реактивов обнаружили в одном из гаражей на Лесопарковой улице Петербурга и в частном доме на Счастливой улице в Клеверном в Ленобласти.

Задержаны предполагаемые организатор производства, двое химиков, ещё двое мужчин, занимавшихся сбытом наркотиков, координатор, кладовщик, фасовщик и пара закладчиков.



Во время обысков по местам проживания задержанных в их автомобилях нашли 39 кг порошкообразного вещества. Исследование двух случайно выбранных пакетов показало, что в изъятом — несколько видов наркотиков.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Всем десяти фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

