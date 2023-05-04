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    Кирпичный дождь случился ночью на севере Петербурга. Людям повезло, машинам — не очень

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    Сотрудников МЧС вызывали ночью в Выборгский район, где с дома обрушилась кирпичная кладка.

    Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 4 мая, заявка на Сиреневый бульвар,10, поступила сегодня в 4:40 утра. Спасатели оперативно приехали к шестнадцатиэтажке и обнаружили на асфальте обломки кирпичей. Они упали с высоты 9–10 этажей.

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    По словам местных жителей, в районе обрушения находится проход в здание через чёрную лестницу. Его сейчас закрыли.

    Кирпичи повредили один из припаркованных автомобилей. При этом часть стены находится на ремонте и закрыта зеленой сеткой.

    Утром работу по восстановлению фасада и устранению опасности дальнейшего обрушения продолжит управляющая компания.

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