Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 4 мая, заявка на Сиреневый бульвар,10, поступила сегодня в 4:40 утра. Спасатели оперативно приехали к шестнадцатиэтажке и обнаружили на асфальте обломки кирпичей. Они упали с высоты 9–10 этажей.

Сотрудников МЧС вызывали ночью в Выборгский район, где с дома обрушилась кирпичная кладка.

По словам местных жителей, в районе обрушения находится проход в здание через чёрную лестницу. Его сейчас закрыли.



Кирпичи повредили один из припаркованных автомобилей. При этом часть стены находится на ремонте и закрыта зеленой сеткой.

