В Петербурге суд вынес приговор убийце, который завершил партию в нарды ударом ножа

Невский районный суд огласил приговор в отношении Рамиля Эминли, признанного виновным в убийстве своего партнера по нардам. Об этом 3 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Эминли бросал кости в баре «Диско» на проспекте Седова вечером 2 февраля прошлого года. Противник обошел его и смог выиграть партию, фигурант очень обиделся поражению и дважды воткнул нож во второго игрока — попал в грудь и предплечье. Потерпевший умер от ранений и кровопотери в НИИ им. Джанелидзе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в ИК строгого режима, а также взыскал в пользу семьи потерпевшего 2 000 000 рублей.

