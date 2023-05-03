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    Распространяют опасные знания. В Госдуме предложили создать реестр организаторов просветительской деятельности

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    В Госдуму внесли законопроект о создании реестра организаторов просветительской деятельности. Документ опубликован 3 мая в электронной базе парламента.

    «Целесообразность принятия <...> обусловлена растущими случаями злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний», — написал в пояснительной записке к законопроекту его инициатор — депутат от ЛДПР Борис Чернышов.

    В РИА Новости документ назвали законопроектом о «создании реестра коучей», но в тексте инициативы не уточняется, о каких именно «организаторах просветительской деятельности» идет речь.

    На сайте Госдумы говорится, что 31-летний кандидат технических наук Чернышов имеет статус почетного профессора в трех вузах: Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Военно-космической академии имени Можайского и Московском финансовом юридическом университете МФЮА. С апреля 2020-го по октябрь 2021 года Чернышов занимал должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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