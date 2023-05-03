Распространяют опасные знания. В Госдуме предложили создать реестр организаторов просветительской деятельности

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра организаторов просветительской деятельности. Документ опубликован 3 мая в электронной базе парламента.
«Целесообразность принятия <...> обусловлена растущими случаями злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний», — написал в пояснительной записке к законопроекту его инициатор — депутат от ЛДПР Борис Чернышов.
В РИА Новости документ назвали законопроектом о «создании реестра коучей», но в тексте инициативы не уточняется, о каких именно «организаторах просветительской деятельности» идет речь.
На сайте Госдумы говорится, что 31-летний кандидат технических наук Чернышов имеет статус почетного профессора в трех вузах: Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Военно-космической академии имени Можайского и Московском финансовом юридическом университете МФЮА. С апреля 2020-го по октябрь 2021 года Чернышов занимал должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.