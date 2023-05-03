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    «Пока продолжаются провокации». Турция закрыла небо авиакомпаниям Армении для полётов в третьи страны

    5 комментариев

    Турция закрыла воздушное пространство для самолётов авиакомпаний Армении, совершающих полёты в третьи страны. Об этом 3 мая заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

    «Мы будем пускать самолёты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении против Турции и Азербайджана)», — сказал он, предупредив, что Турция пойдёт на другие меры в случае, если провокации не прекратятся, пишет ТАСС.

    Ещё 29 апреля стало известно, что власти Турции закрыли воздушное пространство для самолётов армянской авиакомпании Flyone Armenia, выполняющих рейсы в Европу. Председатель совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян заявил, что власти страны аннулировали ранее выданное разрешение на выполнение полётов через её воздушное пространство «по непонятным причинам». При этом компанию не уведомили заранее.

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    Комментарии 5

    Гость03 Мая 2023 в 20:35
    РФ слила союзника.
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