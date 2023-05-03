Детей добровольцев и погибших на СВО бойцов предлагают зачислять в школы и детсады в первую очередь

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставит детям добровольцев и погибшим во время боевых действий на Украине бойцов право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние лагеря. Документ опубликовали 3 мая в электронной базе парламента.
«При гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей — хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь. <...> Наш законопроект решит и эту правовую коллизию, в пользу семей погибших участников СВО», — прокомментировал инициативу зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
Льготу предлагают распространить также на взятых под опеку или попечительство и усыновленных детей.
Среди подписавших законопроект — Турчак, запред Совфеда Николай Журавлев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов, заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.