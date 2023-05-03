Детей добровольцев и погибших на СВО бойцов предлагают зачислять в школы и детсады в первую очередь

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставит детям добровольцев и погибшим во время боевых действий на Украине бойцов право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние лагеря. Документ опубликовали 3 мая в электронной базе парламента.

«При гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей — хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь. <...> Наш законопроект решит и эту правовую коллизию, в пользу семей погибших участников СВО», — прокомментировал инициативу зампред Совета Федерации Андрей Турчак.