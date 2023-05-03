У станции метро «Улица Дыбенко» образовался грязный «бассейн» для автомобилей

В Невском районе Петербурга грязная жижа бурлила в яме, образовавшейся в грунте. Видеозаписью, сделанной из окон ближайшего дома, вечером 3 мая с «Фонтанкой» поделилась читательница.
читательница «Фонтанки»
Прорыв трубы зафиксировали в районе проспекта Большевиков, 22. Бурая вода растеклась по проезжей части. Судя по кадрам, вблизи аварийного участка водителям приходится замедлять ход.
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В пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» сообщили, что заявка о вытекании поступила на горячую линию в 16:45. Вода с проезжей части отведена в систему канализации.
На предприятии уточнили, что дефект на магистрали водоснабжения образовался во время работ по реконструкции водовода сторонней организацией. Уже в 17:00 вытекание локализовали. На место отправили дополнительную бригаду для отвода воды с проезжей части. «В зоне технологического нарушения находятся два жилых дома и пять корпусов университета им. Бонч-Бруевича. В ближайшее время все здания будут переведены на систему временного водоснабжения», — подытожили в пресс-службе.