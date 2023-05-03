В майке, папахе и с пистолетом. Любитель «кругов почета» на «Ладе» учинил в Шушарах скандал из-за чужой машины

На территории Славянки в поселке Шушары разыгралась эпичная ссора с участием вооруженного мужчины. По словам очевидицы, причиной конфликта стала эвакуация машины, которая буйному гражданину даже не принадлежала.

О происшествии 3 мая сообщили в пресс-службе Росгвардии. Там уточнили, что в одном из дворов на Колпинском шоссе прошлым вечером был задержан нетрезвый мужчина с пневматическим пистолетом. Известно, что родился он в Ставрополье, а задерживали его в салоне «Лады».

Росгвардия Санкт-Петербурга

Подробнее о ситуации «Фонтанке» рассказала местная жительница Надежда, тоже запечатлевшая ссору на видео. «Некоторое время назад у нас во дворе появились новые жильцы. На зеленой «двенашке» ездил мужчина, постоянно давал «круг почета» по двору — на скорости, музыка долбит в окна, это у него прямо ежедневный ритуал», — сообщила читательница.

Надежда уточнила, что вчера вызвала эвакуатор, потому что у нее сломалась машина. Пока автомобиль грузили, во двор въехал герой истории и хотел традиционно сделать круг — но наткнулся на препятствие в виде эвакуатора. По словам нашей собеседницы, мужчине это не понравилось: он стал возмущаться, на что эвакуаторщик ответил: «Езжай, видишь — занято».



«Он припарковал машину возле своего подъезда и через минуту уже несся через весь двор в одной майке, в папахе, весь из себя фонтанировал проклятиями. У него были вопросы, почему чужую машину забирают, в чем виноваты и так далее. Такое ощущение, что это его машина и ее кто-то угоняет», — рассказала Надежда.

Надежда Полянская

Объяснения Надежды, что это ее машина, которую везут в ремонт, не подействовали. Наша собеседница утверждает, что заметила пистолет, который был заткнут за ремень мужчины, — вероятно, он был к тому же нетрезв.



Буйного гражданина пытались успокоить и эвакуаторщик, и муж Надежды, но безуспешно. В итоге, говорит очевидица, хозяин «Лады» выхватил пистолет и стал целиться в голову водителю эвакуатора. Конфликт все же как-то удалось уладить, и Надежда с мужем уехали, но через час застали нового знакомого во дворе. Он сидел в машине с открытой дверью и громко слушал музыку. На просьбы соседей сделать ее тише он не реагировал, и уже тогда жильцы вызвали полицию.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





«Закончилось тем, что на него надели наручники и посадили в машину, он пытался выбить ногами дверь в машине Росгвардии», — говорит Надежда. Она рассказывает, что по зову задержанного во двор приехали его товарищи, но повлиять на его судьбу не смогли.



Резюмирует рассказ Надежда тем, что теперь в их двор никто не выпускает гулять детей: «Страшно». Раньше там гуляли, по ее словам, по 30–40 детей, теперь — ни одного.