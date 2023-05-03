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    Шафировский проспект перекроют для ремонта на два дня

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    Ремонтные работы на несколько дней потеснят водителей в Красногвардейском районе Петербурга. Новые ограничения с 5 мая вступят в силу на двух крупных улицах.

    С 23:00 5 мая до 20:00 7 мая для проезда закроют участок Шафировского проспекта от Пискаревского проспекта до КАД, сообщает 3 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжают ремонтировать дорожное покрытие. Объезд предусмотрен по Шафировскому, Пискаревскому и КАД. При этом, напомним, что до 4 июня ограничено движение по транспортной развязке на пересечении Шафировского и Индустриального проспектов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 5 по 9 мая ограничат движение по Большой Пороховской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Там тоже идет ремонт, но трамвайных путей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движенияРемонт дорог
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