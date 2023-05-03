Шафировский проспект перекроют для ремонта на два дня

Ремонтные работы на несколько дней потеснят водителей в Красногвардейском районе Петербурга. Новые ограничения с 5 мая вступят в силу на двух крупных улицах.



С 23:00 5 мая до 20:00 7 мая для проезда закроют участок Шафировского проспекта от Пискаревского проспекта до КАД, сообщает 3 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжают ремонтировать дорожное покрытие. Объезд предусмотрен по Шафировскому, Пискаревскому и КАД. При этом, напомним, что до 4 июня ограничено движение по транспортной развязке на пересечении Шафировского и Индустриального проспектов.