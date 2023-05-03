Разбитые стекла, испорченное зрение и два заявления в полицию. На мосту Бетанкура не пропустили тренера по боксу

Дорожный конфликт на мосту Бетанкура завершился разбитым стеклом, посаженным зрением и встречными заявлениями в полицию. Видео инцидента с «Фонтанкой» 3 мая поделился автор телеграм-канала «Автоюрист Артур Вишенков». Он же привел слова одного из участников конфликта, произошедшего еще 19 апреля.



предоставлено «Фонтанке» Артуром Вишенковым

«Ехал, никого не трогал… на «Мерседесе» при заезде на мост Бетанкура начало щемиться вторым рядом, не пустил его. Это ему не понравилось, он начал меня оттормаживать. Потом в пробке подошел к кабине и пытался открыть дверь. Был залит перцем. После этого он сходил за каким-то костылем и разбил мне боковое стекло в машине, сел в свой мерс и уехал. По факту причинения вреда был вызван наряд полиции и написано заявление», — привел слова первого водителя Вишенков.



Вторым участником конфликта оказался заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, старший тренер-преподаватель СДЮШОР ЦСКА/Санкт-Петербург по боксу Геннадий Петрович Хлобыстин. Он в подробностях рассказал «Фонтанке» свою версию событий.



«Это мой ежедневный путь до работы, — начал свой рассказ Геннадий Хлобыстин. — С ЗСД я заезжаю на мост Бетанкура, и в конце там идет сужение дороги. Поэтому там машины в первом ряду через одну пропускают машины из второго ряда. Это называется водительской этикой. Если люди не будут соблюдать водительскую этику, второй ряд там будет вечно стоять. Я надеялся, что он нормальный человек. Я ехал впереди него и начал поворачивать. Он специально нажал на газ. Из-за этого в этом повороте я ему чуть в бочину не въехал. Я остановился, а он поехал дальше. И тут я взбесился: у меня обостренное чувство справедливости».



В итоге заслуженный работник физической культуры Российской Федерации догнал обидчика в пробке и вышел, чтобы сделать ему замечание, сказать, что он поступил неправильно, что есть водительская этика и что «надо быть человеком». «Тут он опускает окно и брызгает на меня из баллончика, — объяснил Геннадий Петрович. — У меня начало все гореть, как в аду. Я готов был в тот момент его задушить. Я знаю, что у меня в машине есть костыль, которым я иногда пользуюсь из-за больных коленей. Я нащупал его, вернулся к машине и ударил ему по стеклу пассажирского сиденья. Костыль сломался сразу. Я понял, что уже ничего не сделаю, и пошел обратно в машину, а он, наоборот, вылез из машины. Говорит: я сейчас ГАИ вызову. Я ему: отстань со своим ГАИ, я не могу, у меня все горит».

