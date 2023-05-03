Экс-солистка «Ленинграда» спустя 1,5 года после суда из-за секс-скандала выплатила режиссеру сериала «ОБЖ» 0,5 млн рублей

Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выплатила режиссеру Максиму Демченко полмиллиона рублей только после ареста трех машин и спустя полтора года после решения Приморского районного суда.



Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, перевод 500 тысяч рублей произошел только в конце апреля, после того как приставам было передано исполнительное производство.

Вокс также разместила опровержения своих слов, которые подпадали под статьи о «насильственных действиях сексуального характера», «понуждении к действиям сексуального характера», «половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действиях», у себя на странице в социальных сетях.



До этого приставам пришлось вынести постановление о запрете регистрационных действий на три автомобиля класса-люкс — двух «БМВ Х5» и «Мерседеса».

Демченко подал в суд на Вокс в 2020 году после выхода на Youtube нескольких шоу о жертвах шоу-бизнеса. В них певица, которая, будучи подростком, снималась в сериале «ОБЖ», рассказывала о якобы взрослом отношении режиссера к юным актрисам.

Сам Демченко назвал обвинения бредом, вызванным тем, что обвинявшие его девушки якобы просто не получили роли в продолжении сериала. И подал на Вокс в суд. Процесс длился почти год и закончился решением в пользу истца.



Алиса Вокс была участницей группы «Ленинград» с 2012 по 2016 год. Она приняла участие в записи таких хитов, как «Экспонат», «Платье», «Молитвенная». Лидер группы Сергей Шнуров уход солистки расценил как проявление «звездной болезни». Сольная карьера Вокс оказалась не столь успешной, как в составе группы.

