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    Экс-солистка «Ленинграда» спустя 1,5 года после суда из-за секс-скандала выплатила режиссеру сериала «ОБЖ» 0,5 млн рублей

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    Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
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    Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выплатила режиссеру Максиму Демченко полмиллиона рублей только после ареста трех машин и спустя полтора года после решения Приморского районного суда.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, перевод 500 тысяч рублей произошел только в конце апреля, после того как приставам было передано исполнительное производство.

    Вокс также разместила опровержения своих слов, которые подпадали под статьи о «насильственных действиях сексуального характера», «понуждении к действиям сексуального характера», «половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действиях», у себя на странице в социальных сетях.

    До этого приставам пришлось вынести постановление о запрете регистрационных действий на три автомобиля класса-люкс — двух «БМВ Х5» и «Мерседеса».

    Демченко подал в суд на Вокс в 2020 году после выхода на Youtube нескольких шоу о жертвах шоу-бизнеса. В них певица, которая, будучи подростком, снималась в сериале «ОБЖ», рассказывала о якобы взрослом отношении режиссера к юным актрисам.

    Сам Демченко назвал обвинения бредом, вызванным тем, что обвинявшие его девушки якобы просто не получили роли в продолжении сериала. И подал на Вокс в суд. Процесс длился почти год и закончился решением в пользу истца.

    Алиса Вокс была участницей группы «Ленинград» с 2012 по 2016 год. Она приняла участие в записи таких хитов, как «Экспонат», «Платье», «Молитвенная». Лидер группы Сергей Шнуров уход солистки расценил как проявление «звездной болезни». Сольная карьера Вокс оказалась не столь успешной, как в составе группы.

    Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

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