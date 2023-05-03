Небольшой драматический театр впервые включил в свой репертуар Булгакова

Несмотря на то, что это первый опыт работы с текстами Булгакова в стенах НДТ, стиль театра остается неизменным. Зрителя ждет лаконичный, ясный спектакль в трагикомическом жанре. В центре сюжета у Булгакова — молодой врач Поляков и безграничная, темная, страшная глухая провинция Российской империи, где он становится морфинистом, чтобы забыть о душевных страданиях. Александр Фонарев делает героя своего спектакля персонажем вне времени и сосредотачивается на его образе запутавшегося молодого человека. ««Морфий» — это полуторачасовой трип по безднам личных страданий, тесно переплетённых с профессиональными взлётами, порой нечаянными, а порой осознанными и (снова) выстраданными. Галлюцинации доктора живут своей отдельной жизнью, выделывают кульбиты и смеются над его слабостями, и даже печальный ангел, компаньон и любовь, Анна Кирилловна, не может укрыть его от белого снега, застилающего все вокруг… Да это и не снег-то вовсе», — говорят создатели спектакля.

