    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 3

    5 м/с, зап

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Небольшой драматический театр впервые включил в свой репертуар Булгакова

    207
    обсудить

    10 и 11 мая в Небольшом драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля Александра Фонарева «Морфий» по одноименной повести Михаила Булгакова.

    Фото: фото с сайта nebdt.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Несмотря на то, что это первый опыт работы с текстами Булгакова в стенах НДТ, стиль театра остается неизменным. Зрителя ждет лаконичный, ясный спектакль в трагикомическом жанре. В центре сюжета у Булгакова — молодой врач Поляков и безграничная, темная, страшная глухая провинция Российской империи, где он становится морфинистом, чтобы забыть о душевных страданиях. Александр Фонарев делает героя своего спектакля персонажем вне времени и сосредотачивается на его образе запутавшегося молодого человека. ««Морфий» — это полуторачасовой трип по безднам личных страданий, тесно переплетённых с профессиональными взлётами, порой нечаянными, а порой осознанными и (снова) выстраданными. Галлюцинации доктора живут своей отдельной жизнью, выделывают кульбиты и смеются над его слабостями, и даже печальный ангел, компаньон и любовь, Анна Кирилловна, не может укрыть его от белого снега, застилающего все вокруг… Да это и не снег-то вовсе», — говорят создатели спектакля.

    В роли Сергея Полякова выступит Дмитрий Честнов, Анну Кириловну воплотит Екатерина Кукуй, галлюцинациями (Hallucinatio) станут Михаил Тараканов/Андрей Бодренков.

    Над постановкой работал Александр Фонарев — выпукник режиссерской мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ. Сам Лев Эренбург и Вадим Сквирской осуществляют художественное руководство над постановкой.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: фото с сайта nebdt.ru

    По теме

    Булгаков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close