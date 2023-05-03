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    Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

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    Правительство облегчило процесс получения фан-карты для детей до 14 лет, инвалидов всех категорий и пенсионеров, независимо от типа пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, поручение на которое было дано президентом Владимиром Путиным в феврале 2023 года.

    С 26 мая идентификация детей младше 14 лет будет проходить дистанционно, при наличии их данных в подтвержденном аккаунте родителя или законного представителя на портале госуслуг, и Fan ID будет выдаваться автоматически, сообщает пресс-служба кабинета министров. Ранее родителям необходимо было лично посещать МФЦ для идентификации ребенка.

    Инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить фан-карты через групповые заявки клубов Российской футбольной премьер-лиги, сообщает правительство. Аналогичная схема сейчас действует для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. То есть сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию.

    Постановление также предлагает регионам организовать специальные окна на стадионах Российской премьер-лиги, где пенсионеры и инвалиды смогут получить фан-карту без очереди.

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