Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

Правительство облегчило процесс получения фан-карты для детей до 14 лет, инвалидов всех категорий и пенсионеров, независимо от типа пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, поручение на которое было дано президентом Владимиром Путиным в феврале 2023 года.



С 26 мая идентификация детей младше 14 лет будет проходить дистанционно, при наличии их данных в подтвержденном аккаунте родителя или законного представителя на портале госуслуг, и Fan ID будет выдаваться автоматически, сообщает пресс-служба кабинета министров. Ранее родителям необходимо было лично посещать МФЦ для идентификации ребенка.

