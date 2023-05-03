Петербурженка долго училась ходить после падения на обледеневшей лестнице в магазин. Для неё взыскали полмиллиона

Обезболивающие препараты и ходунки стали частью жизни пожилой горожанки, которая поскользнулась на обледеневшей лестнице магазина. Суд оценил её травмы в полмиллиона рублей. Об этом 3 мая сообщили в ФССП России по Петербургу.



Пенсионерка получила тяжёлый перелом бедренной кости в феврале 2022 года и впоследствии обратилась в районный суд с иском. Случай заставил ранее активную женщину длительное время находиться на больничном. Пострадавшая попросила взыскать с организации заработок, утраченный за восемь месяцев, и компенсировать моральный вред.

