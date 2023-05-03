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    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Петербурженка долго училась ходить после падения на обледеневшей лестнице в магазин. Для неё взыскали полмиллиона

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    Обезболивающие препараты и ходунки стали частью жизни пожилой горожанки, которая поскользнулась на обледеневшей лестнице магазина. Суд оценил её травмы в полмиллиона рублей. Об этом 3 мая сообщили в ФССП России по Петербургу.

    Пенсионерка получила тяжёлый перелом бедренной кости в феврале 2022 года и впоследствии обратилась в районный суд с иском. Случай заставил ранее активную женщину длительное время находиться на больничном. Пострадавшая попросила взыскать с организации заработок, утраченный за восемь месяцев, и компенсировать моральный вред.

    «Были удовлетворены требования пострадавшей женщины на сумму более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

    Судебные приставы вручили представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства. Денежных средств на её счетах оказалось достаточно, чтобы полностью погасить задолженность.

    «Взысканные средства перечислены на счет пострадавшей стороны, исполнительное производство окончено», — подытожили в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», женщина поскользнулась на лестнице продуктового магазина «Пятёрочка».

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