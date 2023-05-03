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    В Петербурге в больницу с ожогами привезли малышку, которая пыталась помочь маме помыть пол

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    Лишь к концу третьего дня жительница Выборгского района Петербурга вызвала скорую для дочери-младенца, которая мучилась от химических ожогов.

    В детскую больницу № 1 девятимесячную пациентку привезли накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 3 мая. Медики, по предварительной информации, нашли у малышки химические ожоги попы и ноги. Мать ребенка сообщила, что 29 апреля девочка села в жидкость для мытья пола. После этого химические ожоги женщина пыталась лечить в домашних условиях.

    После оказания медицинской помощи состояние малышки оценили как удовлетворительное и отпустили на амбулаторное лечение.

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