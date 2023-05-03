Столичному жителю продырявили машину на юге Петербурга. Стрелок не ушел далеко

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга за два часа нашли стрелка, который повредил машину столичного жителя. Раньше за ним такое не водилось.



39-летний житель Москвы вызвал полицию Петербурга накануне около восьми вечера на улицу Доблести, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 мая. У дома 24, корпус 1, была припаркована его «Шкода». По предварительной информации, заявитель сообщил, что некто стрелял со стороны дороги по его машине, и пуля разбила заднее стекло в машине.



По горячим следам сотрудники полиции задержали у квартиры в указанном доме подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет, а также бутылку с пульками. Причем за задержанным никакого оружия не зарегистрировано. Принадлежность оружия устанавливается.

