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    Столичному жителю продырявили машину на юге Петербурга. Стрелок не ушел далеко

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    Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга за два часа нашли стрелка, который повредил машину столичного жителя. Раньше за ним такое не водилось.

    39-летний житель Москвы вызвал полицию Петербурга накануне около восьми вечера на улицу Доблести, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 мая. У дома 24, корпус 1, была припаркована его «Шкода». По предварительной информации, заявитель сообщил, что некто стрелял со стороны дороги по его машине, и пуля разбила заднее стекло в машине.

    По горячим следам сотрудники полиции задержали у квартиры в указанном доме подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет, а также бутылку с пульками. Причем за задержанным никакого оружия не зарегистрировано. Принадлежность оружия устанавливается.

    Ранее молодой человек в поле зрения полиции не попадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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