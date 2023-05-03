Мы за это заплатим? Считаем, как длинные выходные отразятся на зарплате за май

Вторые майские праздники в этом году охватывают четыре дня: с шестого по девятое мая Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





От первой части майских праздников скоро перейдем ко второй — впереди еще целых четыре дня отдыха. Правда, за любой отдых всё равно придется расплачиваться: одним — авралами сразу после выходных, а другим — деньгами из своего кошелька. Какой будет зарплата по итогам мая с его праздничными днями, зависит от графика и условий оплаты: кто-то получит обычную сумму, кто-то в деньгах потеряет, а кто-то — выиграет. Разбираемся, кому и сколько денег ждать в июне.



Оклад Сегодня всё больше компаний и сервисов стараются работать без выходных и допоздна, однако классическим графиком всё равно считается пятидневная рабочая неделя с занятостью 40 часов в неделю. Если при этом у человека еще и система оплаты труда окладная, то сколько бы государственных праздников в месяце ни было, зарплата останется той же. В договоре прописана установленная сумма, которую сотрудник получает за месяц работы вне зависимости от того, сколько в этом месяце было рабочих дней.

— В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, работники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные правительством РФ, — объяснял ранее директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.



Однако и тут есть нюанс: у многих работников заработная плата не состоит из одного оклада, а по договору разделена на оклад и стимулирующие выплаты, проще говоря, премии. И вот премию работодатель платить не обязан — ее выплачивают только тогда, когда выполнены определенные условия, установленные работодателем, как правило, в просторечии это называется «план». Если рабочих дней не хватит, чтобы этот план выполнить, работодатель имеет полное право лишить сотрудников премии.

Если у вас в праздничные дни был законный выходной, но пришлось выйти на работу, его должны оплатить в двойном размере.



Сдельная или почасовая оплата Если у сотрудника часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то гарантий уже нет — при таких условиях размер заработной платы зависит от фактически отработанного времени. И если в праздники вы отдыхаете, то рабочего времени будет меньше, а значит, и зарплата тоже. Впрочем, отдыхают далеко не все: для кого-то праздники и выходные дни — самая горячая пора на работе, так что и план будет перевыполнен, и часов будет отработано больше, чем в апреле. Плюс двойной тариф.



— По общему правилу, работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. Если у сотрудника ставка почасовая, она в эти дни умножается на два, — говорит юрист компании Benefactum Артем Страшнов.



За тех, кому в праздники на работе заняться нечем, Трудовой кодекс, конечно, заступается и обязывает работодателя выплачивать сотрудникам без оклада дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни. Правда, размер такого вознаграждения определяется работодателем.

Сменный график Если сотрудник работает не классическую пятидневку, а по так называемому нестандартному режиму (сменная работа, работа по графику и так далее), то все расчеты сразу становятся гораздо сложнее. Да, работа в праздничный день по-прежнему должна оплачиваться по двойному тарифу, но ведь выпадет ли смена на праздничный день, зависит от графика и начальства. При этом, если она выпадет, никуда не денешься и отгулять потом не сможешь.



— По общему правилу, работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере или взамен предоставляется полный день отдыха, можно выбрать. Но если у человека сменный график и смена приходится на выходной праздничный день, то никакого отгула не положено, только двойная оплата, — говорит юрист.

Могут заставить работать и в праздники? Зависит от условий трудового договора. Работодатель не вправе заставить человека выйти на работу в выходной или праздничный день, если работа в этот день не предусмотрена сменным графиком: такие дополнительные смены по закону могут быть только с согласия сотрудника. Исключение делается только в случае внештатной ситуации, например человека могут вызвать на работу в обязательном порядке для устранения последствий катастроф.



Может, стоило взять отпуск? Зависит от того, чего вы больше хотите: отдохнуть или заработать. Если хочется сэкономить дни отпуска и подольше отдохнуть, то май — это идеальный вариант для такого отпуска. Но если не хочется терять в деньгах, то придется сначала взяться за расчеты.

Если вы получаете оклад, то чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного такого дня.

Если вы после прочтения текста заинтересовались возможностью получить отпуск именно на майские, помните, что работодатель обязан предоставлять только те отпуска, которые вписаны в график, составленный в декабре.

— Если у вас приходятся отпуска на эти даты, то вы вправе их требовать — и отпуск обязаны предоставить. Но если в графике, который установлен в декабре, этих дат нет, работодатель их предоставлять не обязан, — говорит юрист Артем Страшнов. — Существуют случаи, когда работодатель всё же обязан предоставить отпуск по требованию, но без сохранения заработной платы — это свадьба, похороны, рождение ребенка. Плюс есть определенные категории граждан, которым гарантировано предоставление отпусков, что называется, без содержания, например беременные женщины или работающие пенсионеры. Если вы к этим категориям не относитесь и иных уважительных причин у вас нет, то работодатель не обязан предоставлять отпуск вне графика.



А может, просто всем устроить каникулы? В Госдуме идея майских каникул регулярно обсуждается — депутаты предлагают сократить новогодние праздники и продлить майские. В этом году вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам регионов предложение сделать межпраздничные дни выходными. Он же один из соавторов законопроекта, направленного на то, чтобы сократить новогодние праздники и продлить майские на регулярной основе. Однако пока отдыхаем по старым правилам и будем ли отдыхать когда-то по новым, неясно, документ Госдума пока не рассматривала. И вряд ли депутаты поддержат закон: несмотря на действительно многочисленные обсуждения дополнительных выходных, праздников и сокращенных дней, все эти инициативы пока остаются на уровне разговоров.

