На погрузившиеся во тьму улицы в Петербурге вернулся свет

Освещение вернулось на несколько улиц в Петроградском районе Петербурга после сбоя. Об этом 2 мая рассказали в пресс-службе ГБУ «Ленсвет».

Причиной отключения, объяснили в учреждении, стал выявленный дефект на воздушной линии на улице Всеволода Вишневского.

«С 22:15 до 22:53 на месте работала бригада. Работы завершены, пункт питания уличного освещения включен. Освещение на Петроградской стороне, в том числе на набережной реки Карповки, работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Вечером во вторник очевидец рассказал об отключении света на набережной реки Карповки на участке от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта.