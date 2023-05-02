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    На погрузившиеся во тьму улицы в Петербурге вернулся свет

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    Освещение вернулось на несколько улиц в Петроградском районе Петербурга после сбоя. Об этом 2 мая рассказали в пресс-службе ГБУ «Ленсвет».

    Причиной отключения, объяснили в учреждении, стал выявленный дефект на воздушной линии на улице Всеволода Вишневского.

    «С 22:15 до 22:53 на месте работала бригада. Работы завершены, пункт питания уличного освещения включен. Освещение на Петроградской стороне, в том числе на набережной реки Карповки, работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

    Вечером во вторник очевидец рассказал об отключении света на набережной реки Карповки на участке от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта.

    © Фонтанка.Ру

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