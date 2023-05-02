«Ваш вклад огромен». Путин в Мариинском театре поздравил Гергиева с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения. Он отметил его заслуги и что искусство вне политики.

Видео встречи Путина с Гергиевым публикует пресс-служба Кремля 2 мая. Президент отметил, что помнит юбиляра еще со времени работы в правительстве Петербурга — как раз примерно в этом время Гергиев стал руководить театром. «Ваш вклад огромен. Театр стал мировой сценой, без всякого сомнения», — поделился мнением президент.

Фразой «искусство вне политики» президент обьяснил свое нежелание говорить о нынешней ситуации в мире, но при этом отметил патриотизм Гергиева «в отношении малой родины и России в целом».