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    «Ваш вклад огромен». Путин в Мариинском театре поздравил Гергиева с юбилеем

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    Президент России Владимир Путин лично поздравил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения. Он отметил его заслуги и что искусство вне политики.

    Видео встречи Путина с Гергиевым публикует пресс-служба Кремля 2 мая. Президент отметил, что помнит юбиляра еще со времени работы в правительстве Петербурга — как раз примерно в этом время Гергиев стал руководить театром. «Ваш вклад огромен. Театр стал мировой сценой, без всякого сомнения», — поделился мнением президент.

    Фразой «искусство вне политики» президент обьяснил свое нежелание говорить о нынешней ситуации в мире, но при этом отметил патриотизм Гергиева «в отношении малой родины и России в целом».

    «Самая главная для вас награда это признание публики и ценителей музыкального искусства. Мы все горды тем, что присутствуем при расцвете вашего творчества», — заключил президент.

    Гегриев руководит театром с 1988 года. 2 мая ему испольнилось 70 лет.

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