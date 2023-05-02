Пробки в Петербурге серьезнее обычного. Очевидцы сообщают о перекрытии улиц в центре

Вечером во вторник в Петербурге выросли 6-балльные пробки, что на два балла больше обычного. В районе острова Новая Голландия перекрытия, рассказывают читатели «Фонтанки».

«Перекрыли улицу Декабристов всю», — рассказал горожанин. «Я в дикой пробке рядом с Новой Голландией», — поделился другой.