Пробки в Петербурге серьезнее обычного. Очевидцы сообщают о перекрытии улиц в центре

Вечером во вторник в Петербурге выросли 6-балльные пробки, что на два балла больше обычного. В районе острова Новая Голландия перекрытия, рассказывают читатели «Фонтанки».
«Перекрыли улицу Декабристов всю», — рассказал горожанин. «Я в дикой пробке рядом с Новой Голландией», — поделился другой.
Улица Декабристов на картах «Яндекса» отмечена бордовым на участке от набережной реки Пряжки до улицы Глинки.
По словам петербуржцев, пробка из общественного транспорта образовалась на Загородном проспекте. На перекрестке лоб в лоб столкнулись две легковушки, из-за чего встали 8 троллейбусов и 3 автобуса, отмечают очевидцы.
Серьезный затор длиной больше 4 км также замечен на Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережных. «Полтора часа в пробке на Пироговской набережной. Просто не едем. Просто перекрыта дорога. Ремонт. Нет движения совсем. Безобразие», — возмущена читательница «Фонтанки».