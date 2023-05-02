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    Пробки в Петербурге серьезнее обычного. Очевидцы сообщают о перекрытии улиц в центре

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    Вечером во вторник в Петербурге выросли 6-балльные пробки, что на два балла больше обычного. В районе острова Новая Голландия перекрытия, рассказывают читатели «Фонтанки».

    «Перекрыли улицу Декабристов всю», — рассказал горожанин. «Я в дикой пробке рядом с Новой Голландией», — поделился другой.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Улица Декабристов на картах «Яндекса» отмечена бордовым на участке от набережной реки Пряжки до улицы Глинки.

    По словам петербуржцев, пробка из общественного транспорта образовалась на Загородном проспекте. На перекрестке лоб в лоб столкнулись две легковушки, из-за чего встали 8 троллейбусов и 3 автобуса, отмечают очевидцы.

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    Серьезный затор длиной больше 4 км также замечен на Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережных. «Полтора часа в пробке на Пироговской набережной. Просто не едем. Просто перекрыта дорога. Ремонт. Нет движения совсем. Безобразие», — возмущена читательница «Фонтанки».

    Фото: «Яндекс.Карты»

    © Фонтанка.Ру

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