Истинный смысл Met Gala 2023: что стоит за самыми безумными нарядами ежегодного бала в Метрополитен-музее

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Поделиться Поделиться





В Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел благотворительный бал Института костюма Met Gala. Главное событие в мире моды ежегодно поднимает волну в соцсетях. «Фонтанка» присмотрелась к нарядам и попыталась разобраться, зачем это все.



Ежегодный благотворительный бал Met Gala в этом году посвящен Карлу Лагерфельду, которого не стало в 2019 году. Многочисленные фотокамеры встречали гостей на белой в красную и синюю полоску дорожке у входа в Метрополитен-музей. Обалдела даже собака, а украл шоу в конце-концов самый обычный таракан.



Как все устроено

Главная и публичная часть бала — фотографирование прибывающих звездных гостей на дорожке у входа. Затем в самом музее проходит торжественный ужин.

Формально задача этого праздника жизни — поднять денег на развитие Института костюма. Билет на бал стоит от 30 до 50 тысяч долларов, а за стол придется выложить от 300 тысяч долларов. Руководит мероприятием главный редактор Vogue Анна Винтур — тот самый дьявол, который «носит Прада».



Анна Винтур лично утверждает — или не утверждает - каждого гостя на Met Gala и согласовывает их наряды. То есть, если кто-то вырядился в этом году котиком, значит, Винтур это было зачем-то нужно. Рассадку гостей после красной (или бело-полосатой, как в этом году) дорожки тоже определяет главред Vogue.

Звезды, которые красуются на Met Gala, за вход на бал не платят: из приглашают бренды, которые выкупают столы, или сам Vogue. Но при этом стилистов, макияж и номера в отеле, где можно одеться перед выходом, звезды оплачивают сами.



Каждый бал посвящен определенной теме, в которую гости должны «попасть» своими нарядами. В 2023 году Met Gala отдавал дань памяти модельеру Карлу Лагерфельду, который много лет творил для модного дома «Шанель». Поэтому ожидалось изобилие жемчуга, сочетания черного и белого цветов и вычурного кроя. Однако реальность местами превзошла прогнозы.

Шупетт и трепет

Шупетт — кошка бирманской породы 2011 года рождения. Этой самой кошке Лагерфельд, у которого не было кровных родственников, завещал 200 миллионов долларов. У животного есть опекуны и многочисленные помощники, через которых Шупетт ведет блог в соцсети, признанной на территории РФ экстремистской. Именно там кошка сообщила всем, кто тревожился на этот счет, что бал имени своего благодетеля не посетит. А ее, что скрывать, ждали.



Но и без Шупетт на Met Gala было, от чего разлиться желчи у людей, далеких от мира прекрасного.

Певица Рианна, например, налепила ресницы прямо поверх очков от солнца. Фотомодель Кара Делевинь явилась с удивительной укладкой на голове, в которой немедленно заподозрили обман, то есть, парик. Актриса Кристен Стюарт пришла практически ненакрашенной, если не считать прямых, как железнодорожные рельсы, бровей, нарисованных поверх своих собственных.



Минимум трое гостей отработали за лентяйку Шупетт.

Рэперша Доджа Кэт явилась в сложном анималистическом гриме, из-за которого она, кажется, даже разговаривать по-человечески не смогла. Во всяком случае, в интервью, которое у нее попытались взять, девушка только мяукала. Недооценивать косплей не надо: платье на Доджа Кэт от Oscar De La Renta, сверху — россыпи белого золота с бриллиантами от Messika, а камень в колье на голове «кошки» потянул на 17 карат.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Рэпер Lil Nas X вместо костюма оделся в мейкап: блестки, жемчужины и стразы были нанесены прямо на тело. Весь этот фэйс-боди-арт для артиста придумала британский художник-визажист и эксперт по макияжу с аппликациями Пэт МакГрат.



Но лучше всех изобразил Шупетт актер Джаред Лето. Он явился на бал в огромном ростовом костюме из пушистого меха.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Портретное сходство с кошкой Лагерфельда было настолько пугающим, что поверила даже собака.

Зачем покупать новое?

Отдельная история — винтажные наряды. Надеть такой на бал - сплошная выгода: разумное потребление помноженное на вкус и осведомленность.

Актриса Марго Робби появилась на Met Gala в платье «Шанель» из коллекции 1993 года, в котором на подиум выходила Синди Кроуфорд.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Николь Кидман, видимо, заглянула в закрома и надела то же самое платье, в котором снялась для рекламы «Шанель» N5 в 2004 году. Этот ролик знаменит тем, что его производство обошлось в рекордные 33 миллиона долларов.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Жизель Бюндхен прибыла в платье «Шанель», в котором она же снималась для Harper's Bazaar Korea в 2007. Примечательно, что фотографировал ее тогда сам Карл Лагерфельд.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Певица Дуа Липа явилась в культовом платье, которое вошло в историю моды после выхода Клаудии Шиффер на показе «Шанель» в 1992 году. Не обошлось без сравнений — и, кажется, не в пользу Дуа Липы.



Актриса Эль Фэннинг тоже надела уже одеванное и появилась на балу в том же образе от Vivienne Westwood, что был на ней во время ее первой встречи с Лагерфельдом.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Фотомодель Ирина Шейк также появилась на балу в архивном Yohji Yamamoto из коллекции 1998 и в балетках. Правда, платье в соцсетях раскритиковали: тем, кто часто бывал на турецких курортах, отделка напомнила скрученных из полотенец лебедей.



А вот экс-супруга Романа Абрамовича Даша Жукова выбрала Prada без особых отличительных черт — и критики ей не досталось. Впрочем, как и повышенного внимания.



Лучшие

Одним из лучших женских нарядов в этом году называют красно-голубое платье Кайли Дженнер от JPG x Haider Ackermann.



Самой красивой парой признали Рианну в кастомном Valentino и Асап Роки в кастомном же Gucci. В последнем случае вышел весьма точный косплей на самого Карла Лагерфельда образца 2004 года.



Подборка самых знаковых мужских образов выглядит так:

Тайка Вайтити выбрал атласное пальто Prabal Gurung с жемчужными нитями.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





Любимчик публики и «папочка» всея Интернета Педро Паскаль показал волосатую коленку и улыбку человека, который не очень понимает, что тут происходит, но всему рад.



Партнерша Педро Паскаля по сверхуспешному сериалу «Последние из нас» Белла Рамзи в Thom Browne тоже попала в подборки лучших.

Энн Хэтэуэй в Atelier Versace тоже заслужила множество сердечек в соцсетях.



Фото: кадр из видео / E! News / YouTube Поделиться Поделиться





А в этой подборке — разные варианты косплея на Карла Лагерфельда с использованием его любимых аксессуаров: узкого галстука, веера и кожаных митенок:

А вот звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега появилась на балу в образе Уэнсдей Аддамс. Многим это показалось скучным и предсказуемым ходом.



Суета сует

Не обошлось без интриг. В этом году бал недосчитался многих знаковых личностей, от Зендеи до Леди Гаги. Причины для отсутствия у всех были свои, вплоть до «личного конфликта персонального стилиста» с Анной Винтур. Но были и бизнес-резоны.

