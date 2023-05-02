Студентку СПбГУ нашли мёртвой. Она таинственно исчезла в канун Нового года

В Петербурге остановлены поиски 19-летней студентки СПбГУ. Спустя четыре месяца после пропажи девушку нашли мертвой.



О гибели студентки сообщается на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 2 мая. Подробности в сообщении не приводятся. В пресс-службе поискового отряда «Фонтанке» уточнили, что тело нашли полицейские.

Студентка факультета социологии жила в Петергофе, писал студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа». 26 декабря 2022 года она перестала отвечать на звонки. В ориентировке сообщалось, что в день пропажи она была одета в бирюзовое пальто, светлые штаны, светлые кроссовки.