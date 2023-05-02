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    Девять врачей, три команды спасения и одна больница: как награждали победителей премии «Доктор Питер — государственная медицина»

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    Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру»
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    Выбрать победителей премии «Доктор Питер — государственная медицина» было не так сложно, как их наградить. Ведь в этом году вручать дипломы и памятные значки было решено прямо на рабочем месте, а у каждого врача из списка победителей напряженный график приемов и операций.

    Как и раньше, победителей премии определило профессиональное сообщество: ведущие врачи города, руководители медицинских учреждений, представители медицинских страховых компаний, профильные чиновники и руководители вузов. А вот представителей самых «народных» специальностей: терапевта и педиатра — выбирали читатели.

    О том, кто стал лауреатом премии в этом году, чему учит молодых врачей победитель в номинации «За верность профессии» и какие уникальные операции провели три команды спасения — читайте в итоговом материале премии «Доктор Питер — Государственная медицина».

    Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру»

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