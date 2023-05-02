Резкий водитель автомобиля отправил в больницу пассажирку автобуса в Парголово

Пассажирка автобуса пострадала днем 2 мая в Выборгском районе Петербурга. Женщина не удержалась на ногах при резком торможении.
ЧП случилось на Выборгском шоссе, возле дома 393 в Парголово, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По предварительной информации, желтый автомобиль подрезал автобус №433, рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике «Третий парк». Водитель автобуса применил экстренное торможение, из-за чего в салоне упала пассажирка.
Водитель автобуса вызвал на место ГИБДД и скорую. Медики увезли пострадавшую с ушибом поясничного отдела. Водитель оформляется в ГИБДД.