Семейную пару в Уфе спасли от бобра-дебошира

Разбушевавшийся бобр заставил понервничать семейную пару в Уфе. Грызун облюбовал придомовой участок. На попытки выселить его незваный гость реагировал агрессивно, так что потребовалась помощь спасателей, сообщает 2 мая в телеграм-канале городское управление гражданской зашиты.
Управление гражданской зашиты г.Уфа
На кадрах видеозаписи видно, что животное так просто сдаваться не собиралось. Трое мужчин смогли зажать отчаянно сопротивляющегося бобра в угол, чтобы «пленить» и вывезти к реке. На прощание грызун раздраженно ударил хвостом по воде и скрылся.
Ни бобр, ни собственники частного дома не пострадали, добавили в управлении.