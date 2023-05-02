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    Семейную пару в Уфе спасли от бобра-дебошира

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    Разбушевавшийся бобр заставил понервничать семейную пару в Уфе. Грызун облюбовал придомовой участок. На попытки выселить его незваный гость реагировал агрессивно, так что потребовалась помощь спасателей, сообщает 2 мая в телеграм-канале городское управление гражданской зашиты.

    Управление гражданской зашиты г.Уфа

    На кадрах видеозаписи видно, что животное так просто сдаваться не собиралось. Трое мужчин смогли зажать отчаянно сопротивляющегося бобра в угол, чтобы «пленить» и вывезти к реке. На прощание грызун раздраженно ударил хвостом по воде и скрылся.

    Ни бобр, ни собственники частного дома не пострадали, добавили в управлении.

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