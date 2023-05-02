    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    760мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    На Алтае задержали женщину, которую подозревают в попытке нанять киллера для невестки

    2052
    3 комментария

    Жительницу Барнаула подозревают в попытке нанять киллера для невестки. Уголовное дело о приготовлении к убийству по найму возбудил Следственный комитет Алтайского края, сообщает 2 мая пресс-служба СК.

    По данным следствия, 57-летняя женщина решила избавиться от неприятной ей жены сына, для чего нашла человека, который согласился на убийство. По предварительной информации, в феврале этого года она встретилась с «киллером», который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, и отдала ему задаток. Жизнь невестки она оценила в 1,5 миллиона рублей и поставила условие, чтобы убийство было совершено летом в другом регионе, когда женщина будет гостить у родственников.

    Свекровь задержали сотрудники уголовного розыска. Устанавливаются мотив и обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство по наймуСвекровь и невесткаЗаказное убийствоБарнаул
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close