На Алтае задержали женщину, которую подозревают в попытке нанять киллера для невестки

Жительницу Барнаула подозревают в попытке нанять киллера для невестки. Уголовное дело о приготовлении к убийству по найму возбудил Следственный комитет Алтайского края, сообщает 2 мая пресс-служба СК.
По данным следствия, 57-летняя женщина решила избавиться от неприятной ей жены сына, для чего нашла человека, который согласился на убийство. По предварительной информации, в феврале этого года она встретилась с «киллером», который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, и отдала ему задаток. Жизнь невестки она оценила в 1,5 миллиона рублей и поставила условие, чтобы убийство было совершено летом в другом регионе, когда женщина будет гостить у родственников.
Свекровь задержали сотрудники уголовного розыска. Устанавливаются мотив и обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.