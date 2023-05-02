    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    760мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.51eur88.37

    По 20 тысяч каждые 5 лет. В Госдуме пишут законопроект о выплатах за долгий брак

    1703
    8 комментариев

    Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России такой меры поддержки, как выплаты супругам, находящимся в браке более 20 лет. Об этом рассказал ТАСС 2 мая один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что законопроект предполагается отправить на отзыв в правительство до конца весенней парламентской сессии.

    «Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», — сказал Нилов.

    Законопроект, по его словам, хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».

    «Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — пояснил депутат.

    В некоторых регионах, по его словам, меры поддержки уже действуют.

    День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии и отмечается 8 июля. Официально утверждён как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Выплаты и пособияВыплатыГосдумаЗаконопроектыНовые законыЛДПРСупругиБракБраки и разводы
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close