По 20 тысяч каждые 5 лет. В Госдуме пишут законопроект о выплатах за долгий брак

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России такой меры поддержки, как выплаты супругам, находящимся в браке более 20 лет. Об этом рассказал ТАСС 2 мая один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что законопроект предполагается отправить на отзыв в правительство до конца весенней парламентской сессии.
«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», — сказал Нилов.
Законопроект, по его словам, хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».
«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — пояснил депутат.
В некоторых регионах, по его словам, меры поддержки уже действуют.
День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии и отмечается 8 июля. Официально утверждён как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.