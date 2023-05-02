По 20 тысяч каждые 5 лет. В Госдуме пишут законопроект о выплатах за долгий брак

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России такой меры поддержки, как выплаты супругам, находящимся в браке более 20 лет. Об этом рассказал ТАСС 2 мая один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что законопроект предполагается отправить на отзыв в правительство до конца весенней парламентской сессии.



«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», — сказал Нилов.

