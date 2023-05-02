В 10 быть дома! Что грозит родителям ребенка, пойманного в «комендантский час»

Теплые деньки выгоняют подростков с насиженных мест в торговых центрах и манят светлыми ночами на прогулку по улицам. Даже домоседы выползают полюбоваться на закат. Но по закону, до 18 лет быть там им нельзя. «Фонтанка» узнала, что будет с ребенком, которого полиция остановит во время «комендантского часа» одного на улице, а также что грозит, в таком случае, их родителям. До скольки ребенок без родителей может быть на улице, регламентиру закон с очень длинным, но, в целом, понятным названием: «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Его приняли в марте 2014 года, неспокойное время, когда власти опасались провокаций. Примерно в такой же обстановке мы живем и сейчас.



Куда нельзя В этом законе дети делятся на «до 16» и «после 16», хотя преимуществ у старшей категории не так много.

Общая формулировка гласит, что существуют места, в которых детям (до 18 лет, но с несколькими формальными оговорками) появляться нельзя ни при каких условиях, и есть те, где появляться можно с ограничениями.

К запретным относятся пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные. Кроме того, говорится о заведениях, «предназначенных для реализации только алкогольной продукции». Определение максимально размытое, которое оставляет простор для вопросов, но в целом, идея законодателя понятна.



Полный запрет — на секс-шопы, сприптиз-бары и заведения с падшими женщинами. Третье строгое нет — для игорных заведений всех типов, даже если они букмекерские конторы.

Следом идет список мест, куда доступ детям ограничен. Неподготовленного человека этот перечень может обескуражить. Но логика в нем есть. Начинается он с: »улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования». Далее — интернет-кафе. Потом — «объекты,... которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга …где в установленном законом порядке предусмотрены розничная продажа алкогольной продукции». А это значит, согласно букве закона, вообще любой ТРК, любой супер-гипер-маркет, кафе или ресторан и даже магазин «24 часа» у дома.

Далее следует объяснение, в чем же заключается ограничение. В том что во всех поименованных местах детям без взрослых нельзя появляться «в ночное время». А ночное время тоже установлено законом: с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа.



Единственное послабление для тех, кому больше 16 — можно гулять до 23 часов, когда младшим — можно только до 10. Летом же они равны в правах.

Из этого правила тоже есть исключения: гулять без родителей совсем допоздна детям можно а) в новогоднюю ночь, б) во время празднования выпускного и в) в другие праздники, которые организовывает город.



Что за это грозит Статья 7 нужного нам закона описывает, как надо поступать с детьми, который в неурочное время застали там, где не положено. Первое — узнать, как их зовут, почему они тут и где их родители. Попытаться связаться с родителями и передать им детей. Если нет, то доставить их в «учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Если ребенок пьян или под веществами — в медучреждение.

Далее по регламенту в обязательном порядке должно последовать «проведение индивидуальной профилактической работы».



Наказание описывается уже в законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Если ребенка в первый раз ловят, где не надо, родителям полагается штраф 1000–3000 рублей. Если ребеночку уже исполнилось 16 лет, штраф выпишут персонально ему. Повторное нарушение — будет стоить уже 3–5 тысяч.

На этом минутка юридической грамотности заканчиваемся, и мы переходим к тому, как обстоят дела на самом деле в реальной жизни.

Как на самом деле «Фонтанка» пообщалась с той ипостасью государства, которая — в данном случае — следит непосредственно на улице за соблюдением детского «комендантского часа». Кстати, в законах он нигде так не называется, и в разнообразных «объяснялках» сайтах госорганов берется в кавычки.

Итак, первое, с кем столкнетесь вы и ваш ребенок, — сотрудник полиции. Цитировать должностные инструкции и регламенты — пустое занятия. Так что вопросы были заданы реальному сотруднику, старшему офицеру, который как раз, среди всех своих прочих дел, и общается с детьми, пойманными поздней ночью на улице, и с их родителями. Вопросы касаются трех степеней сложности ситуации — от самой легкой, до крайне неприятных историй.

Поскольку реальность в некоторых случаях расходится с инструкциями (а ведь вам важно не то, что написано, а как будет на самом деле), «Фонтанка» сохранит анонимность собеседниках.

— Итак, время 22:06, ребенок до 16 лет выходит из метро. Полицейский его спрашивает, почему ты тут, сколько тебе лет, ребенок отвечает — 14 лет, иду с тренировки, вот моя форма, дом за углом, вот телефон моей мамы, давайте ей позвоним, она все подтвердит.



— Если вы хотите мнение нормального полицейского, пусть им буду я, то я позвоню маме и, если убежусь, что это не очень далеко от метро, то пускай бежит.



— Провожать не будете?

— Если далеко, то могу и довезти. Если девочка, то скорее всего довезу.

— Ребенка доставили, позвонили родителям. Но мама в панике, трясущимися руками не может найти свидетельство о рождении или паспорт. Приходит, кается, ребенок мой, но не могу найти свидетельство, папа дома ищет, перерыл все ящики, не можем предъявить документы, отдайте моего малыша так. Говорит по-доброму, без дерзости. Отдадите?

— У ребенка спросим: «Это кто?». Он скажет: «мама». Назови фамилию, имя, отчество — Иванова Марья Ивановна. Вас как зовут? Иванова Марья Ивановна. Когда у мамы день рождения? Стандартный ответ у ребенка будет «не помню». Если это мальчик, то будет «не помню», если девочка, то она будет помнить день рождения, ну, не в обиду. Удостоверимся, у ребенка ищем отчество, какая-нибудь она там Ивановна, спросим, как папу зовут, допустим, Иван Иванович. Посмотрим паспортные данные в базах, она распишется и пойдет.



— Родитель сказал, что приедет, но три положенных часа прошли, а он не едет, перестал брать трубку.



— Ребенку сколько лет?

— До 16. Мама быстро ехала, ДТП, села мобила. Главное, что прошло три часа, а у с виду благополучного ребенка нет родителя.

— А папин телефон есть?

— Допустим, нет.

— А бабушки?



— А бабушку можно?

— Бабушку как бы нельзя, но. Понимаете, мы с вами разговариваем о законе, о человеческом подходе и, скажем так, понимании ситуации. Скажем так, отдаем иногда бабушкам. Вопрос, опять же, как далеко живет ребенок. Если ребенок живет в пределах района, то отвезем.

— Последний лайт вариант. Благополучная, не дерзкая мама читает протокол об административном правонарушении и таким дрожащим голосом спрашивает: «А можно я не буду писать, что согласна? Вдруг потом будут неприятности. Можно я напишу, что не согласна?». И плачет.



— Да ради бога, там можно написать все, что угодно. Все равно протокол рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних и, как правило, по первой ситуации, по единичным случаям выносит предупреждение.

— Это были хорошие дети. Переходим к тем, кто посложнее. Тот же ребенок выходит из метро, к нему подходит полицейский, спрашивает, деточка, сколько тебе лет, но ребенок начинает дерзить. Не имеете права, у меня папа депутат и вот это все. На вопросы адекватно не отвечает, на контакт не идет.

— Поехали в отдел полиции. Будем знакомиться с папой-депутатом.

— Ребенок дает номер телефона родителя, но по этому номеру его не вызвонить. На адрес поедете отвозить?



— Документы у ребенка есть?



— Да нет, он же маленький. Кто с собой паспорт в 14 лет носит? Он дома у родителей. Вот ребенок говорит: «Я живу здесь, позвоните маме». Мама не берет.



— Ну пошли.



— А если дверь никто не открывает?

— Дверь никто не открывает — тогда в отдел. Ну к соседям, может, из соседей кто что знает про ребенка.



— Приехали в отдел, приехал родитель, начинает ругаться. Не имели права, я вас засужу.

— Ну, ради бога. Хорошо. Забирайте ребенка, судите. Вот вам обязательство о явке, придете на составление протокола. Не явитесь — составим в ваше отсутствие. Правонарушение очевидно.

— Та же ситуация, тот же ребенок, но с признаками опьянения, неважно, какого.



— Это без вариантов отдел, родители, освидетельствование.

— А если ребенок впал в панику, многие дети боятся полицейских, и начал убегать? Догонять будете?



— Ну не все сотрудники полиции догонят 14-летнего ребенка, прямо скажем.

— Но попробуют?



— Если взять 100%, то я думаю, что в процентах 20 только попробуют.



— Теперь про нехорошие случаи. Пока догонял ребенка, пришлось его немного уронить на асфальт. Ссадины, царапины, порвал штаны, кровяка из коленок. Это прямо очень плохо?



— Да нет. Ничего плохого-то и нет в этом.

— Хорошо, приехали. Ребенок отрицает, что он с признаками, говорит, друзья рядом на него дышали. Освидетельствование ребенка с признаками как проводится, чем отличается от взрослых?



— Только с согласия и в присутствии родителей.

— Если родителей нет, то кто-то из опеки вызывается?



— Если их нет, то вызывается скорая помощь и ребенок госпитализируется в больницу. Там уже у него все анализы берут врачи. Состояние опьянения у ребенка — это угроза жизнью и здоровью, грубо говоря. То есть, врачи без согласия родителей могут его там освидетельствовать.

— В какой момент возникают дамы из опеки?



— Ни в какой вообще. Это абсолютно сторонняя организация, их еще надо умудриться заставить участвовать в жизни детей. Они зачастую даже тогда, когда нужны, не хотят.

— Ребенок в отделении начинает плохо себя вести, например, убегать. Можно ли его как-то ограничить в передвижениях, и в чем отличие от взрослого?

— К нему нельзя применять спецсредства, это понятно. Опять же, до 16 мы рассматриваем. До 16, если он совсем неадекватно себя ведет…

— Просто убегает.

— Если просто убегает, то это будет какое-то закрытое помещение и он будет при сотруднике.

— В кабинете?

— В кабинете или в дежурной части, в комнате для доставленных.

— А в комнате для доставленных есть решетка?

— Да, конечно.

— Все-таки ребеночка за решеткой



— Нет, он будет перед ней, а не за ней.

— То есть, не получится у него попонтоваться перед пацанами, что он посидел за решеткой?



— Нет, не получится.



— Если ребенок не отрицает, что употреблял, должен ли полицейский выяснить, где и у кого ребенок взял гадость? Например, чтобы выяснить, не было бы в этой истории совершеннолетнего.



— Конечно. В таких случаях при доставлении несовершеннолетнего в отдел полиции всегда вызывается дежурный инспектор по делам несовершеннолетних. Они приезжают и выясняют, где пил, с кем пил, что пил, на что покупал, где взял деньги. Где покупал — такой, значимый фактор. Во сколько и где. Где торгуют алкоголям после 22 часов, где запрещено не только детям, но и вообще. Все это узнаем.

— Ребенок отказывается говорить, где взял, и мужественно своих друзей не сдает. По процедуре вы обязаны начинать расследование?



— Прямо такой необходимости… Если он, скажем так, не потерял зрение после того, как употребил где-то купленный алкоголь, то в принципе ничего такого в этом нет. Опять же, все идет из семьи, от родителей. Здесь больше родителям нужно выяснять, чем нам.



Опрашиваются дети в присутствии родителей, и здесь все зависит от позиции мамы или папы. Какой-то папа приходит и молча подзатыльник дает такой, что он там летит через весь коридор и плачет «Папочка, я больше не буду», и он выкладывает все, что знает и не знает. А есть родители, которые так, что тут, ага, моего сыночка, он у меня весь такой хороший.

Бывают полярные истории. Бывают родители конфликтные, а дети абсолютно адекватные: «Ну вот, мы там с друзьями пиво попили, блин», «Чего ты говоришь, что ты там пиво пил, придурок что ли, на тебя сейчас протокол составят», «Ну я же пил пиво, пап, ну чего это». Бывает наоборот: дети замкнутые, родители адекватные. Но как правило, какой ребенок, такие и родители. В 95% от осинки не родятся апельсинки.

— Если ребенок назвал имя друга, что грозит этому другу и его родителям? Будут ли их вызывать куда-то и о чем-то спрашивать?



— Если друг несовершеннолетний, то инспектор ОДН вызовет, проведет с родителями беседу. Факт опьянения-то уже не будет установлен, поскольку это случится спустя какое-то время. Ночью никто не будет его вызывать, доставать из кровати и искать где-то. Соответственно, инспектор ОДН вызовет, проведет профбеседу, поставит, знаете, есть такая информационная карточка на выявленного несовершеннолетнего для проведения профилактической работы. Это не то чтобы постановка на учет, но такой, грубо говоря, сигнальчик «А Петя может пить пиво».



Если друг совершеннолетний, то, естественно, на него будет протокол о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкогольных напитков. Причем даже не столь важно, кто их покупал. Если он присутствовал при этом и не пресек, то он тоже получит протокол.

— А если друг скажет, что он первый раз слышит такое и он вообще ни при чем?



— Есть камера Городского мониторингового центра, то есть, опять же, мы их можем сфотографировать, пойти в этот магазин, показать продавцу фотографии, продавец скажет «да», эти двое были, покупал вот этот.

— Все-таки выяснять вы будете?

— При наличии такой возможности будем максимально, конечно, стараться.

— Следующий сложный случай. Родитель приходит и начинает предъявлять за ущемление прав ребенка: кровяка на коленке, девочке кто-то грубое слово сказал, процедура доставления нарушена. Что в таком случае делает полицейский?

— Честно говоря, я очень давно такой истории не помню. Родители в разной степени, но относительно адекватно на это реагируют. В чем ущемление прав ребенка? Убегал от сотрудников полиции, споткнулся, упал — дело житейское. Мы стараемся не конфликтовать обычно. Если у вас есть претензии, то вот лист бумаги, пишите, что вы хотите написать, рассмотрим ваше обращение. Опять же, если человек пришел на эмоциях и с желанием поконфликтовать, ему все равно ничего не докажешь, понимаете? Тратить свои силы и нервы там с этой сумасшедшей мамашей или папашей абсолютно нет никакого желания и времени. Производятся все необходимые процедуры, если с чем-то не согласны, — пожалуйста, у нас демократия, пишите жалобы, что хотите делайте. Только это, к сожалению, на воспитание вашего ребенка никак не повлияет.



— А когда говорят, что мы, мол, заведем на тебя дело, заведем на тебя папку, и она будет лежать, — эта папка у кого находится?

— У инспектора по делам несовершеннолетних.

— И что инспектор делает с такой папкой на благополучного ребенка, который один раз и больше никогда в жизни?

— Нет, на таких не заводят. Просто, скажем так, если был задержан в комендантский час абсолютно адекватный, нормальный, трезвый, от друзей, с тренировки, с кино, — всякое бывает, то естественно на таких детей ничего не заводится.



Это больше устрашающий момент. Будешь нарушать — на тебя заведут дело, потом захочешь поступать или куда-то идти на государственную службу, и у нас запросишь характеристику, мы там напишем про тебя гадости. Скоро у тебя начнется взрослая жизнь, соответственно, у тебя могут возникнуть проблемы. Если ты считаешь, что ты можешь в 14 лет делать все, что угодно, то, может быть, и да, но потом это тебе еще аукнется.



— А в реальности пишете такие характеристики?

— Опять же, все зависит от ребенка. Недавно была ситуация: в школе подрались два мальчика, причем подрались как — один до другого постоянно докапывался, тот в один день его просто оттолкнул. Тот упал, чего-то там ударился, не смертельно, житейская история. Папа потерпевшего мальчика побежал писать заявление, привлеките, накажите. А парень хотел в военное училище поступать. Естественно ему никто ничего писать не стал.

Когда ты реально понимаешь, что человек хороший, на учете никогда не стоял, в школе один раз подрался, то зачем ломать ему жизнь? Причин абсолютно не вижу. Но вы просто поймите, у меня немножко другой взгляд на ситуацию. Я ребенок Советского союза, мы сколько в школе дрались, так никто никому не жаловался и в травмпункты мы не ходили.

