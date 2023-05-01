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    Не так экстремально, как в 1935. Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге был самый дождливый и холодный Первомай

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге на 1 мая в последние сто с лишним лет. График с данными за всю историю наблюдений начиная с 1881 года он опубликовал в своем телеграм-канале 1 мая.

    Самая холодная погода была в этот день в 1886 году — всего 0,7 градусов по Цельсию. Чуть лучше в 1935-м — 1,5 градуса и в 1995-м — 1,8 градуса. Так что жителям Северной столицы, которые недовольны нынешним Первомаем с 9-11 градусами, есть с чем сравнить.

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    С другой стороны, экстремум самой теплой погоды был зафиксирован в 1934 году — целых 24,9 градуса. В 1987 тоже было довольно жарко (24,2 градуса) и в 2008 (23,2 градуса).

    Самым дождливым выдался 1957 год. Тогда выпало 24,2 миллиметра осадков. В 1911 году выпало 15,4 мм осадков, а в 1994-м — 15,1 мм.

    Фото: телеграм-канал Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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