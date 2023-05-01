Не так экстремально, как в 1935. Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге был самый дождливый и холодный Первомай

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге на 1 мая в последние сто с лишним лет. График с данными за всю историю наблюдений начиная с 1881 года он опубликовал в своем телеграм-канале 1 мая.



Самая холодная погода была в этот день в 1886 году — всего 0,7 градусов по Цельсию. Чуть лучше в 1935-м — 1,5 градуса и в 1995-м — 1,8 градуса. Так что жителям Северной столицы, которые недовольны нынешним Первомаем с 9-11 градусами, есть с чем сравнить.