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    Арктическая мощь на берегах Невы. Посмотрите, как в Петербурге прошел Фестиваль ледоколов

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге завершился Фестиваль ледоколов, который по традиции дал старт летнему туристскому сезону. В течение трех дней на набережной Лейтенанта Шмидта были пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Жители Северной столицы и гости города могли посетить их с экскурсиями.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Легендарный исследователь Северного Ледовитого океана, ледокол-музей «Красин», стал главной площадкой фестиваля. Там организовали мастер-класс. На берегу проходили выступления творческих коллективов. Для желающих организовали игру на ловкость: в бочку нужно было закинуть «селёдку». Вместе с юнармейцами на время можно было собрать и разобрать настоящий автомат.

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    Как передает корреспондент «Фонтанки», в заключительный день фестиваля на набережной выстроились очереди из желающих попасть на корабли и сфотографировать виды Петербурга из окна иллюминатора. А те, кто решил не ждать, с удовольствием позировали на фоне ледоколов и просто наслаждались солнечной погодой первого дня мая.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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