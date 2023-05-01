На Ленинском «Мерседес» разбил пассажирский автобус

Пассажирский автобус сошёл с трассы после дорожного происшествия в Московском районе Петербурга. Без пострадавших обошлось, но транспорт ждёт ремонт.
На перекрёстке Ленинского проспекта и Варшавской улицы столкнулись автобус № 39 и «Мерседес», рассказал «Фонтанке» читатель 1 мая. Судя по фото, общественный транспорт частично лишился стёкол - разбиты дверь и окно. Автомобилю тоже досталось.
«На скорости влетел в поворачивающий по стрелке автобус», - сообщил подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Николай в комментариях уточняет, что «Мерседес» поехал, когда рядом с ним стояли на красном: «Раньше рванул, водитель, похоже, сам не понял, как это произошло».
В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в результате столкновения автомобиля и автобуса нет.