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    «Это даже видеть страшно». Забайкалье в огне: степные пожары перекидываются на дома и подступают к АЗС

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    Двадцать один крупный пожар действует на территории Забайкалья 1 мая — 16 из них находятся близко к населенным пунктам. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на данные сервиса по мониторингу пожаров Fires.ru.

    «Это просто ужасное зрелище. Завораживающее и ужасное. Это так страшно, просто видеть даже страшно», — описывает происходящее корреспондент издания. По его словам, картина похожа на преисподнюю. Распространившийся огонь отражается в дыму.

    Chita.ru / telegram

    В городе Борзя сгорели один четырёхквартирный и три одноквартирных дома, а также несколько дач и хозпостроек. Жилья лишились 13 человек, среди которых пятеро детей. На данный момент возгорание локализовано. Пострадавших нет. Однако огонь подбирается к находящемуся неподалеку селу Ключевскому.

    Chita.ru / telegram

    В поселке Ясная трава загорелась недалеко от АЗС. В посёлка Мирная огонь также подходит к заправке и трассе. По словам журналистов Chita.ru, днем 1 мая огонь подошел очень близко в АЗС в Мирной. В 10 метрах его удалось остановить охраннику заправки и местным жителям. Пожарные в тот момент стояли на защите жилых домов. Дома в Мирной в результате удалось отстоять — они не сгорели.

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