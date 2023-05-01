«Это даже видеть страшно». Забайкалье в огне: степные пожары перекидываются на дома и подступают к АЗС

Двадцать один крупный пожар действует на территории Забайкалья 1 мая — 16 из них находятся близко к населенным пунктам. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на данные сервиса по мониторингу пожаров Fires.ru.

«Это просто ужасное зрелище. Завораживающее и ужасное. Это так страшно, просто видеть даже страшно», — описывает происходящее корреспондент издания. По его словам, картина похожа на преисподнюю. Распространившийся огонь отражается в дыму.