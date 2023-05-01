«Это даже видеть страшно». Забайкалье в огне: степные пожары перекидываются на дома и подступают к АЗС

Двадцать один крупный пожар действует на территории Забайкалья 1 мая — 16 из них находятся близко к населенным пунктам. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на данные сервиса по мониторингу пожаров Fires.ru.
«Это просто ужасное зрелище. Завораживающее и ужасное. Это так страшно, просто видеть даже страшно», — описывает происходящее корреспондент издания. По его словам, картина похожа на преисподнюю. Распространившийся огонь отражается в дыму.
В городе Борзя сгорели один четырёхквартирный и три одноквартирных дома, а также несколько дач и хозпостроек. Жилья лишились 13 человек, среди которых пятеро детей. На данный момент возгорание локализовано. Пострадавших нет. Однако огонь подбирается к находящемуся неподалеку селу Ключевскому.
В поселке Ясная трава загорелась недалеко от АЗС. В посёлка Мирная огонь также подходит к заправке и трассе. По словам журналистов Chita.ru, днем 1 мая огонь подошел очень близко в АЗС в Мирной. В 10 метрах его удалось остановить охраннику заправки и местным жителям. Пожарные в тот момент стояли на защите жилых домов. Дома в Мирной в результате удалось отстоять — они не сгорели.