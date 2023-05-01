В Петербурге юный хоккеист попал в больницу после тренировки

Помощь медиков потребовалась хоккеисту после тренировки в Выборгском районе Петербурга. 14-летнему нападающему ударили по лицу, стало известно «Фонтанке» 1 мая.
Школьника накануне доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса из травмпункта. Медики диагностировали закрытый перелом носа и заподозрили сотрясение мозга.
По предварительным данным, свои травмы мальчик объяснил неудачной тренировкой в спортшколе на Парнасе. Воскресным утром на ледовой арене играли в хоккей, без драки, судя по всему, не обошлось.
Состояние подростка оценили как удовлетворительное.