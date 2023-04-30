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    Дождь, радуга и последняя тучка. Апрель уходит по-петербургски

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    Чем ближе лето, тем больше дождя. Погодные традиции в Петербурге никуда не деваются, и в первые дни мая вряд ли будет лучше. Сегодня в небе висели тучи.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в похолодании виноват циклон, который смещается севернее через южные районы Финляндии. Днем ветер на акватории Финского залива усиливался до 10-13 м/с, однако вода в устье Невы поднялась только до 50 см.

    А под конец дня апрель на прощание показал нам радугу. Такую поймали недалеко от Пулково.

    «Фонтанка.ру»

    Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, завтра в городе ожидается кратковременный дождь, днем еще и со снежной крупой. В ночь на понедельник похолодает до +2...+4 градусов, а днем будет +9...+11.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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