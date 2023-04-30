Пожарные тушили роддом на Малой Балканской в Петербурге

Машины МЧС съехались к роддому
Небольшое возгорание на площади в один квадратный метр было потушено мгновенно. Никто не пострадал, и даже эвакуацию проводить не пришлось. К работе привлекались три единицы техники и 12 сотрудников МЧС.
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Машины МЧС съехались к роддому
Небольшое возгорание на площади в один квадратный метр было потушено мгновенно. Никто не пострадал, и даже эвакуацию проводить не пришлось. К работе привлекались три единицы техники и 12 сотрудников МЧС.
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