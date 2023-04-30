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    Пожарные тушили роддом на Малой Балканской в Петербурге

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    Машины МЧС съехались к роддому № 16 во Фрунзенском районе Петербурга 30 апреля. В здании на Малой Балканской, 54 загорелась оконная рама на техническом этаже.

    Небольшое возгорание на площади в один квадратный метр было потушено мгновенно. Никто не пострадал, и даже эвакуацию проводить не пришлось. К работе привлекались три единицы техники и 12 сотрудников МЧС.

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